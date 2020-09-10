Ваджра: Если Лукашенко не признает ошибки, Белоруссия рухнет

10.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Лукашенко сам довёл ситуацию в стране до нынешнего состояния своей безответственной политикой «многовекторности». Белорусская система выстроена таким образом, что в случае смещения действующего главы государства, сначала рухнет вся вертикаль власти, а после полетит в пропасть и вся бывшая советская республика.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что происходит в Белоруссии, вот эти «б-ч-б» флаги – это порождение именно рук Лукашенко, его творения», – отметила в ходе дискуссии модератор канала.

«Согласен. Я детально разбирал всё, что делал Лукашенко за последнее время, и пришёл к выводу, что если он будет дальше проводить политику, которую он проводит последние годы, он уничтожит страну. И то, что сейчас происходит, я тоже прогнозировал. Он сам создал эту ситуацию.

Кто впустил в Белоруссию западные НКО-шные структуры? Кто взлелеял белорусских националистов, этих «змагаров» и всех остальных? Можно рассказывать что угодно, но, с учётом того, какой режим выстроен в Белоруссии, там ничего не может быть без ведома президента. Вся вертикаль власти заточена под одного, под Лукашенко», – заявил эксперт.

«Почему он на пресс-конференции сидел такой грустный? Потому что до деда, наконец, дошло, что если сейчас его убирают, сначала рушится вся структура власти, а следом за ней со свистом летит в пропасть вся страна, потому что всё заточено на его фигуру. Я это говорил в мае.…

У меня всё-таки есть надежда, что некоторые вещи он понял. Потому что, если наблюдать за представителями белорусской власти, по-моему, они не поняли. И те, которые сейчас на телевидении появляются, и те, которые находятся в России по долгу службы, у меня ощущение, что они не поняли, что происходит. Но есть надежда, что понял Лукашенко. А им, в принципе, не положено, им это и не надо», – добавил Андрей Ваджра.