Ваджра: Как в Харьковской области уже не получится

Россия нарастила группировку для удержания линии обороны, параллельно накапливая новые силы и производство в тылу для осуществления смертельного удара по противнику, когда придёт момент. Украинцы напрасно рассчитывали на повторение прошлогоднего успеха со стремительным продвижением ВСУ в Харьковской области.

Об этом в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё в прошлом году я говорил, что будет пауза. Обратите внимание, вот Гордон недавно мелькал в ролике, где он плакался своей супруге, кричал, бился лысиной об стол, что надеялся – всё будет как в Харьковской области, а как в Харьковской области не получается, и я понимаю, что не получится. То есть, этот дебил не понимает, откуда феномен Харьковской области? Я тогда, опять-таки, пояснял, когда наша публика российская билась в истериках, пуская пузыри и всё остальное – ребята, экспедиционный корпус, который зашёл в феврале прошлого года, он не был рассчитан на позиционную войну, его было недостаточно. Его невозможно было растянуть с необходимой плотностью обороны по всей линии соприкосновения. Основные силы были сконцентрированы на юге по известным причинам, а на севере, собственно говоря, сил было немного. Поэтому украинская армия собрала максимально, что было, и просто продавила всё своей массой. Это как физика, как математика – это было неизбежно», – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что после этого стразу же началась частичная мобилизация, чтобы линия обороны приобрела необходимую классическую плотность. И сейчас 300 тысяч было мобилизованных, 200 тысяч добровольцев и еще 200 тысяч, которые были до того. В итоге получается где-то около 700 тысяч бойцов.

«Чем российская армия отличается от украинской, и российское руководство от украинского? Для российского руководства самое главное всех этих людей, которые решили взять в руки оружие и защищать Родину. Их надо вооружить, их надо экипировать, их надо обучить, их надо сладить, чтобы слаживание произошло, и их необходимо небольшими дозами, постепенно адаптировать к боевым условиям. Потому что человек, который был всегда на гражданке, который может быть и не служил никогда и нигде, вы его закидываете вот туда и там шансов остаться живым у него практически очень мало. Потому что там надо через стресс пройти, надо, чтобы психика адаптировалась, чтобы навыки выработались. Это всё очень сложно, и процесс достаточно длительный, чтобы вам всю эту массу людей, которая пришла воевать, довести до нужной кондиции», – пояснил Ваджра.

По его словам, Россия сейчас разворачивает в тылу военное производство, непрерывно идет поток добровольцев, чуть ли не по 10 тысяч в месяц, и его надо привести к необходимому знаменателю.

«Одновременно с этим те люди, которые воюют сейчас на передовой, их задача методично перемалывать всё, что на линии разграничения. Их задача обескровливать полностью то, что пытаются украинские власти создать с помощью американцев. То есть одновременно накапливать, готовить силы основные и параллельно этому перемалывать силы противника. У Украины нет выбора, у украинского руководства нет свободы решений. Им говорят американцы наступать, и они будут наступать. Потому что, если они не будут выполнять приказы, то завтра к Зеленскому придёт десять дебилов из какого-нибудь «Азова», вытащат его за ноги туда, к зданию с химерами, и там, где-нибудь пристроят. И никто плакать не будет. Многие, кстати говоря, выйдут с бутылкой водки, чтобы отметить это событие. Я думаю, не один баян будет по этому поводу порван», – уверен Ваджра.