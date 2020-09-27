Ваджра: Лукашенко думал, что самый хитрый. Доигрался

27.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал правильно, что процедуру инаугурации провёл тайно, однако и в ситуации, при которой возникла необходимость подобной конспирации, Лукашенко винить некого, кроме самого себя.

Об этом в эфире «NewsFront» рассказал историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы знаете, если так подумать, то Лукашенко было виднее, как всё это проводить (инаугурацию – ред.) Тут просто многие начали фырчать в России, что надо было выйти, пройтись, показать.

Вы понимаете, здесь же работают технологии, здесь чистейшей воды работают технологии, когда агрессивную массовку собирают, идти в эту массовку толпой, это для чего, чтобы там массовое рубилово произошло или допустим, где-то начали стрелять снайперы, или еще чего то?

Нет, ну, наверное, красиво вывести шеренгами своих людей, развернуть флаги, пройтись через Минск красивый, но это лишняя ситуация для конфликта, лишняя ситуация для пролития крови. Зачем? К чему эти риски? Поэтому, я думаю, в общем, Лукашенко все сделал правильно», – заявил эксперт.

«Для чего давать лишний повод? Тем более мы понимаем, никто, никого и не в чем, те которые выходят на улицы для них Лукашенко – узурпатор, те которые не выходят на улицы, для них так называемая оппозиция – странные люди, мягко говоря, такие немножко туповатенькие фрики на работе у поляков, литовцев, американцев.

Убеждать надо было раньше, и я, в общем-то, об этом говорил – Лукашенко сам создал ситуацию. Он сам подвел к ней. Всё, что сейчас происходит, он страну подвел к этому сам, потому что, если бы он сам работал в другом противоположном направлении от того, в которое сейчас путем переворота пытаются запихнуть Белоруссию, то, в принципе, он бы предпосылки ликвидировал, он бы не допустил возникновение предпосылок.

Но он каким-то непонятным образом действовал…, по сути то, что происходит, это продолжение того, что он сам делал когда-то, но более радикальное и направленное против него. Он думал, что не против него будет, но сработало…, и в принципе оно сработало бы против любого, кто был бы на его месте и не был в контексте западной политики», – рассказал Ваджра.