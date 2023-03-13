Ваджра: Любой компромисс по Украине – это поражение России
Невозможно достигнуть денацификации и демилитаризации Украины до тех пор, пока существует нынешний киевский режим.
Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока существует эта система, которая возникла и оформилась за последние восемь лет на Украине, она будет продуцировать этот биологический вид под названием «украинцы». Но это не что-то врождённое, это приобретённое. Это индивиды, которых штампует система, в рамках которой они находятся.
Поэтому пока они в рамках этой системы, мы ничего с ними в принципе сделать не можем. 70% людей на Украине будут мыслить так, как им велит система, в которой они находятся.
Да, там могут быть диссиденты, либо те, кто на кухнях шёпотом разговаривают, либо сбежали. Но большинство всегда будет в рамках этой матрицы находиться. И пока мы эту матрицу не снесём, эти люди будут оставаться. А как только матрица будет разрушена, они придут в себя», – сказал Ваджра.
Он подчеркнул, что единственный вариант для России – это добиваться полной и безоговорочной капитуляции киевского режима.
«Они находятся в рамках этой матрицы, и вынуть их оттуда мы можем, только разрушив эту систему. Других вариантов нет. Поэтому компромисс в ситуации по Украине не только невозможен – он нецелесообразен. Любой компромисс – это будет наше поражение.
Если хоть в какой-то форме какая-то часть территорий останется Украиной, не под нашим контролем, если на этой территории останутся русские люди, то этот бред будет продолжаться дальше.
Поэтому раз мы были вынуждены это сделать, надо идти до конца. Обратной дороги нет, только вперёд. Любой компромисс, остановка, ещё что-то кроме абсолютной и безоговорочной капитуляции противника – это наше поражение», – подытожил эксперт.
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