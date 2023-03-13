Ваджра: Любой компромисс по Украине – это поражение России

Невозможно достигнуть денацификации и демилитаризации Украины до тех пор, пока существует нынешний киевский режим.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока существует эта система, которая возникла и оформилась за последние восемь лет на Украине, она будет продуцировать этот биологический вид под названием «украинцы». Но это не что-то врождённое, это приобретённое. Это индивиды, которых штампует система, в рамках которой они находятся.

Поэтому пока они в рамках этой системы, мы ничего с ними в принципе сделать не можем. 70% людей на Украине будут мыслить так, как им велит система, в которой они находятся.

Да, там могут быть диссиденты, либо те, кто на кухнях шёпотом разговаривают, либо сбежали. Но большинство всегда будет в рамках этой матрицы находиться. И пока мы эту матрицу не снесём, эти люди будут оставаться. А как только матрица будет разрушена, они придут в себя», – сказал Ваджра.