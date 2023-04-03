Ваджра о «многовекторности» Вучича: Попал под каток

Владимир Гладков.  
03.04.2023 15:36
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич начал колебаться в вопросе введения антироссийских санкций и одобряет голосование за антироссийские резолюции в надежде выиграть время.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич начал колебаться в вопросе введения антироссийских санкций и одобряет голосование...

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«Украина полностью лишена суверенитета. Европа – там есть некие дёргания и попытки, та же Венгрия. Но, по сути, её нагибают очень жёстко, и результаты-то видны. Давление идёт мощнейшее, со всех сторон.

Глобальная система умирает. Но её возможности позволяют задушить и задавить любой свой элемент», – сказал Ваджра.

Он подчеркнул, что некоторые европейские государства, такие как Сербия, не согласны с господством США, однако временно вынуждены подчиняться, чтобы сохранить свои народы.

«Или, допустим, Сербия. Посмотрите, как президент Сербии изменил свою риторику. Потому что он попал под каток, и прекрасно понимает, что рискует всей своей страной. И пытается изо всех сил маневрировать, выиграть время, удержаться на ногах, не позволить разрушить свою страну и народ.

Это перед украинской элитой такая проблема не стояла. Потому что те, кого привели американцы, для них Украина – это ничто, расходный материал. Они просто ею питаются. И с Европой то же самое», – резюмировал Ваджра.

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