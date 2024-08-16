Ваджра о населении Малороссии: Вызывает даже не ненависть, а омерзение и гадливость

Любовь Смирнова.  
16.08.2024 18:26
  (Мск) , Симферополь
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Беспредел, геноцид, Дзен, Дискриминация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Одурманенное Западом население Украины даже не вызывает чувство ненависти.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал покинувший Киев после переворота 2014 года публицист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одурманенное Западом население Украины даже не вызывает чувство ненависти. Об этом в эфире телеканала...

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«Я последнее время, когда смотрю, наблюдаю за всем этим, поймал на мысли, что это вызывает у меня не ненависть даже, а какую-то гадливость. Понимаете, омерзение люди вызывают. Их внутренняя возня, то, как они там друг друга пожирают с чавканьем, как они себя ведут вовне, со своими западными хозяевами. Всё это вызывает омерзение, как они во всём этом живут?

Думаю, все видели недавно ролик, как на Майдане всех чуть ли не раком поставили в 9 утра.  Человек идёт по Майдану, и какой-то дебил с матюгальником начинает всех на колени ставить – все в 9 утра должны встать на колени. В общем, неважно, дома ты или где, хоть дома же не проследишь, кто встал на колени, а кто – нет. Вот на улице всех поставили на колени – и всё.

Слушайте, ребят, ну вас так и раком будут ставить. И их это не смущает совершенно. У них там есть какие-то герои, которые погибли, и теперь все должны стоять то ли на коленях, то ли раком. Но что дали им эти герои, вот вопрос, ради чего погибли?», – отметил он.

Стоять на коленях вдоль дороги, когда по ней проезжает барин – традиция Галичины, напомнил публицист. Теперь ее вколачивают в сознание жителей Центральной Украины.

«Ну, хорошо, Галичина. У них там герои всегда были странные – и они всегда раком стояли, носом в землю. Но Приднепровье, Центральная Украина, Малороссия и Новороссия. Ребят, а вы тут причём? Ваши предки наоборот, панов ставили раком, когда в том же Львове все стояли раком под панами. А теперь вам эту ментальность западенскую, галичанскую прививают палками по голове, и вы теперь в Киеве стоите на коленях», – горестно подытожил Ваджра.

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