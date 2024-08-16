Ваджра о населении Малороссии: Вызывает даже не ненависть, а омерзение и гадливость

Одурманенное Западом население Украины даже не вызывает чувство ненависти.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал покинувший Киев после переворота 2014 года публицист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я последнее время, когда смотрю, наблюдаю за всем этим, поймал на мысли, что это вызывает у меня не ненависть даже, а какую-то гадливость. Понимаете, омерзение люди вызывают. Их внутренняя возня, то, как они там друг друга пожирают с чавканьем, как они себя ведут вовне, со своими западными хозяевами. Всё это вызывает омерзение, как они во всём этом живут?

Думаю, все видели недавно ролик, как на Майдане всех чуть ли не раком поставили в 9 утра. Человек идёт по Майдану, и какой-то дебил с матюгальником начинает всех на колени ставить – все в 9 утра должны встать на колени. В общем, неважно, дома ты или где, хоть дома же не проследишь, кто встал на колени, а кто – нет. Вот на улице всех поставили на колени – и всё.

Слушайте, ребят, ну вас так и раком будут ставить. И их это не смущает совершенно. У них там есть какие-то герои, которые погибли, и теперь все должны стоять то ли на коленях, то ли раком. Но что дали им эти герои, вот вопрос, ради чего погибли?», – отметил он.