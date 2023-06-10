Ваджра: Украина превращена в огромный сумасшедший дом. США и ЕС обрекли себя на подобное

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Виртуальная психопатическая реальность, искусственно созданная на Украине, разрушает не только украинское общество – она способна разрушить общность Европы и Соединенных Штатов.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Довести определённое общество до психопатических конвульсий – это не проблема. Сейчас технические средства это позволяют сделать с любым обществом без исключения. То есть, будут оставаться единицы, как на фотографии, где все зигуют, и только один мужик стоит в этой толпе», – сказал Ваджра.

Правда, по его словам, «проблема в том, что человек с бредом в голове рано или поздно всё равно сталкивается с реальностью».

И этот диссонанс между психической виртуальной реальностью и материальной физической просто разрушит общество, что, собственно говоря, происходит на Украине, считает Ваджра.

«Это не только те несчастные мужики, которых запихали в ВСУ и бросили на убой, украинское общество в таком же состоянии непрерывной психопатизации, которая началась с 2014 года. Мягкий вариант был всегда, но с 2014 года началась тотальная психопатизация. И, обратите внимание, результатом этой тотальной психопатизации стало непрерывное вибрирование ненавистью. Я в 2014-15 годах это непосредственно наблюдал в Киеве, когда выходишь на улицу, и ты видишь этих людей, и ты понимаешь, что ты в «дурке», ты попал в сумасшедший дом в прямом смысле», – указал Ваджра.

Результатом столкновения виртуальной психопатической реальности с действительностью стало экономическое, инфраструктурное разрушение Украины, отток населения и гигантские потери в боевых действиях.

«Безусловно, украинский режим, точнее американцы, выигрывают тактически. Они берут эту массу людей, доводят до состояния и бросают в мясорубку. В конечном итоге всё это просто погибнет. Это как такая в голове бредовая фабула, паранойя этой русофобской реальности, по сути, такая гигантская раковая опухоль, которая пожирает действительность, в данном случае она пожирает украинскую действительность», – считает обозреватель.

По его оценке, российское общество тоже можно психопатизировать, допустим, фабулой ненависти к Украине. Это не сложно сделать, но в конечном итоге ненависть к чему-то будет порождать цепь разнообразных действий. И как только любое общество без исключения отрывается от реальности, оно обрекает себя на гибель.

«Если посмотреть на Запад, он себя, по сути, обрёл точно также на гибель, и Европа, и Соединённые Штаты. Потому что они сознательно психопатизируют население, они сознательно его сознание отрывают от действительности этой картинкой бредовой фабулы. И Европа, как большое сообщество, таким образом будет уничтожено, и Соединённые Штаты таким образом – тоже. Причем, они же сами это создают», – подчеркнул Ваджра.