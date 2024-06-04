Ваджра: Украинцы – дрессированное общество терпил

Максим Столяров.  
04.06.2024 20:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дискриминация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Пропаганда, Россия, Украина, Цензура


Нового «майдана» на Украине не будет, потому что его общество натренировано терпеть любые издевательства от правительства.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нового «майдана» на Украине не будет, потому что его общество натренировано терпеть любые издевательства...

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«Украинское общество, как показала практика, никогда не поднимется на защиту своих интересов. Украинское общество как раз и отличается тем, в контексте тех ценностей, которые оно исповедует, той культуры, которая сейчас там доминирует и навязывается всем, оно превращает человеческих индивидов в терпил», – сказал Ваджра.

«Они будут терпеть всё. Они до этого момента терпели всё. Вот, посмотрите на украинскую власть. Она же бедная сидит, она же не может ничего уже придумать новенького, какую ещё мерзость или гадость сделать с населением Украины. Они сейчас могут делать с населением всё, что хочешь. Вот – любая фантазия, которая придёт в голову», – отметил он.

«Правящая верхушка делала со своим населением всё, что угодно, любая фантазия. Поэтому, что бы там сейчас ни происходило, население будет терпеть. Это хорошо тренированные терпилы, которые только по щелчку могут и за 100 долларов куда-нибудь выйти, где-нибудь поскакать и покричать», – добавил он.

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