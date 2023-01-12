Ваджра: Украинцы – коллективная котлета, пожираемая Зеленским

Для Киева жители Украины – просто пушечное мясо, ради политических дивидендов отправляемое на убой без нормального снаряжения, обучения и командования.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Украинцы – как коллективная котлета, которую украинская власть положила на тарелку, и с аппетитом ест. При этом поедаемая котлета непрерывно кричит: «Слава Украине». Это сюрреализм на грани клинической психиатрии», – сказал он.

Ваджра подчеркнул, что украинская армия уже давно небоеспособна – ВСУ воюют только за счёт пушечного мяса, непрерывно отправляемого на передовую.

«У них комплектация тридцать процентов. Половина личного состава не имеет боевого опыта. В наступление под удары артиллерии их отправляют с одними автоматами. Раненых не вывозят. Нет ни офицеров, ни связи, ни бронетехники, ни огневого прикрытия.

Из них уже делают дезертиров с перспективой расстрела, а они с шизофреническим упорством смотрят на картонные небеса и продолжают кричать «Слава Украине». Продолжают надеяться на пана Зеленского», – резюмировал историк.