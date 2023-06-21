Ваджра: В Москве начали действовать жёстко, когда поняли – речь идет не о «заблудшей сестре»

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В Москве долго не хотели осознавать, что на Украине речь идет не о «заблудшей сестре», а когда поняли, начали действовать жёстко.

Об этом в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы сейчас видим на Украине, то психическое состояние, в котором пребывает основная масса населения, в этом нет ничего нового. Это уже было когда-то во времена ОУН, то психопатическое состояние, в котором они сейчас все дружно вибрируют. Оно уже было, их уже доводили до такого состояния. Почему с ними это произошло? Потому что этот опыт опробован. Его просто с Западной Украины, с той же Галичины распространили на всю территорию бывшей УССР и довели публику до вот этого состояния – до состояния невменяемости. Как можно договориться с человеком который находится в невменяемом психическом состоянии? Сначала надо остановить этот психический процесс, а потом до него что-то донести. Но мы не можем это сделать, мы этот процесс не можем остановить», – считает эксперт.

«И получается очень трагическая для населения Украины ситуация: они слабо понимают, что с ними происходит, и им мешают это понять. Потому чт,о если они поймут, то происходящее всё на Украине рухнет моментально. Там всё держится на лжи, там всё на этой виртуальной реальности и картинке держится. Режим Зеленского и стоящие за ним американцы – почему они это всё создали, всю эту виртуальную штуку? Чтобы удерживать под контролем население. Там другой цели нет, кроме удерживать население», – уверен Ваджра.

По его оценке, изначально в Москве не понимали остроту проблемы общественных настроений на Украине. И спустя год взгляды поменялись кардинально.

«В Москве, когда начиналось СВО, по-другому смотрели, совершенно по-другому, как сейчас они смотрят на Украину, это 100% вам даю. Не было той жёсткости, которую мы сейчас видим, не было. Изначально хотели договариваться, и с моей точки зрения это была изначально глупость. Ну ладно, сейчас, в принципе, в Москве поняли, что убедить эту превращённую биомассу в публику невозможно. А проблему решать надо. И получается, что Россия построила огромную мясорубку передвижную, куда Зеленский загоняет население Украины. Потому что техническое оснащение армии, подготовка армий обеих, масштабы и всё остальное – они не соизмеримые. Я это 100 раз говорил: надо было быть врагом Украины, украинского народа, начиная конфликт с Россией, либо быть полным идиотом. Но в Зеленском соединилось первое со вторым. И поэтому сейчас в принципе Россия вынуждена включить мясорубку, потому что других вариантов нет. Пытались, пытались убедить, пытались договориться, не получилось. Но проблему-то с Западом, с американцем решать надо, и поэтому эта проблема решается только таким способом. А люди на Украине, по сути, в общем-то предназначены для перекручивания в фарш», – заключил Ваджра.