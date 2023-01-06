Ваджра: За прошедший год Россия совершила огромный рывок

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С момента начала Специальной военной операции Россия достигла серьезного прогресса в укреплении своей оборонной мощи.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы за этот год подняли ВПК на максимальный уровень, через пару месяцев добьёмся пределов мощности. Представьте себе, военные предприятия работают в четыре смены. Я такое в первый раз увидел. Какой размах начался у нас, да? Военный потенциал России растёт, вся страна работает на военный потенциал. Многие косяки, недостатки устранены. Маховик раскручивается непрерывно», – утверждает Ваджра.

По его мнению, сейчас Европа и США экономически гораздо слабее России.

«У Запада был первый план – уничтожить нас финансово-экономически. У них не получилось. У нас экономический спад даже меньше, чем был в пандемию. А у них зашкаливает инфляция и всё остальное. В Европе жесть происходит, если сравнивать нынешний год и то, что было лет 10 назад», – добавил публицист.