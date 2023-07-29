«Вагнер» ещё ничего не делает, а Варшава уже напряглась, – украинский эксперт

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Бойцы ЧВК «Вагнер» только прибыли в Белоруссию и приступили к обучению местных силовиков, как перепуганная Варшава начала требовать у НАТО предназначенное для Украины вооружение.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы спрашиваете, что там делают «вагнера». Ничего не делают. Они только приехали, разбились лагерем и ведут обучение – как Вооружённых сил Белоруссии, так и спецназа, МВД. Те, кто пришли, – само по себе ЧВК «Вагнер» являются высочайшими профессионалами. Они имеют лучший боевой опыт ведения боевых действий в мире. Они сейчас там обучают личный состав, и Лукашенко говорит, что такой опыт неоценим. Кстати, Вооружённые силы Республики Беларусь, хоть их всего 50-60 тысяч, это серьёзная сила. У них один из самых лучших спецназов в СНГ», – сказал эксперт.

Стариков подчеркнул, что Польша вынуждена реагировать на потенциальную угрозу, растрачивая деньги из бюджета и забирая себе предназначенное для Киева вооружение.

«Так вот, ничего не делая, они начали проецировать угрозу. Что произошло с обратной стороны, в Республике Польше, Они выдвигают к границам Беларуси погранцов, создают инженерные войска в Сувалкинском коридоре. Со стороны руководства Польши произошла рефлексия. Какой цели добиваются Беларусь и РФ? Рефлексия уже есть, выделение денег из бюджетов уже есть. Дальше Польша будет требовать от НАТО дать больше вооружения. А это вооружение куда должно будет идти? К нам. Но они, естественно, скорее отдадут стране НАТО, чем нам. Всё пойдёт туда Далее. Население Польши – «война на пороге, что делать?». Они думают: нужна им война, или нет? Начинаются внутренние процессы, бурления. А у них там выборы. Поэтому они ещё даже ничего не делают, а представьте сколько всего», –подытожил Стариков.