«Вагнер» может оказаться в окружении – Коц

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ВСУ подготовили три группировки для удара и попытки окружения штурмующих Артёмовск подразделений России.

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бахмут отдавать они не будут, будут бросать туда новые и новые силы. Есть вероятность того, что ВСУ нанесут деблокирующие удары по флангам. Сейчас у них сформированы довольно серьёзные группировки в Часов Яре, Константиновке, Краматорске, они могут тремя разрубающими ударами попытаться ударить по порядкам, которые обороняют фланги. И если они прорубят эти линии обороны, то могут выйти на окружение артёмовской группировки ЧВК «Вагнер», которая находится внутри. Такая вероятность есть», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что российская армия в ближайшее время продолжит обороняться.

«Если этого не будет, то в ближайшие недели две три мы эту эпопею закончим. Но это не значит, что мы нанесём украинским войскам такое поражение, что они посыплются до Днепра. Ничего подобного, у них следующий мощный оборонительный рубеж по линии от Авдеевки до Славянска. А учитывая, что Украина готовит своё контрнаступление, думаю, что после взятия Бахмута нам будет вообще не до этого… Думаю, ближайшие месяцы, как только начнутся наступление противника, мы будем в основном активно обороняться», – добавил Коц.