«Вагнер» превратит белорусскую армию в боеспособную уже через полгода, – Илларионов

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ЧВК «Вагнер» могли быть переброшены в Белоруссию для того, чтобы сделать ее армию боеспособной.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть серьезные подозрения, что главное, для чего «Вагнер» размещен на территории Белоруссии, – это для тренировки белорусской армии, превращения ее в нечто другое, по сравнению с тем, чем она сейчас является. Поскольку нынешняя белорусская армия не является настолько боеспособной, насколько является боеспособной, не говоря уже об украинской армии, даже российская армия. Потому что белорусские вооруженные силы не участвовали ни в одном военном конфликте последних трех десятилетий. И через какое-то время, можно сделать предположение, – через 6 месяцев или через какое-то другое время, белорусская армия может стать нечто таким, каким она не являлась. И тогда угрозы, по крайней мере для Украины, точно не уменьшаются, а увеличиваются, и увеличиваются как раз на белорусском участке», – заявил Илларионов.