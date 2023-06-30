«Вагнер» сделает Белоруссию крупнейшей по мощи державой в Восточной Европе – политолог

Далеко не все бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа выразят желание переходить в российскую армию, потому что слишком избалованны деньгами.

Об этом на канале «Вольная улица» заявил политолог Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЧВК «Вагнер» будет преобразована. По-видимому, пока минимум на две части, три. Две имеется в виду – та часть, которая остаётся на территории России и ведёт боевые действия против Украины, будет преобразована в одно из подразделений российской армии. Им ещё нужно подписать контракты. Я хочу сказать, что не думаю, что это будет массово, потому что немножко они по деньгам избалованные, «вагнеровцы». Но кто-то пойдёт и в российскую армию, конечно, прекрасно обученные и опытные штурмовики. Часть уйдёт домой к семьям, как говорил президент, и это закончится этим делом», – сказал эксперт.

«Третья часть уйдёт, уже идёт, передвигается с оружием, техникой до территории Белоруссии. Там сейчас по неподтверждённым отзывам находится сам глава «Вагнера» Евгений Пригожин. Но там судьба их будет немножко странная, потому что часть экспертов белорусских заявила, что сейчас Белоруссия получила ядерное оружие, получат ещё «Вагнер», и она станет крупнейшей по мощи державой в Восточной Европе. Оружие она, конечно, не получила, оно остаётся в рамках договора о нераспространении, то есть в наших руках. А «Вагнер» – тут есть вопросы. Белорусские власти говорили, что они, встречая «Вагнер», будут разоружать его. Но это сомнительно, потому что это оружие «Вагнера», это частная военная компания. Лукашенко взялся за то, чтобы её легализировать. У нас нет закона в России, пока не принят, но Лукашенко это всё проще решать, он решает в одиночку эти вещи, легализировать. Планы там большие на «Вагнер», – рассказал Суздальцев.