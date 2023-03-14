«Вагнер» щелкает по носу Зеленского, занимая завод, где тот награждал ВСУшников

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Российские войска, ведущие бои за освобождение Артемовска, продолжают продвижение в городе, занимая все новые позиции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

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Авторы опубликовали соответствующие снимки из Артемовска.

«Предприятие Востокмаш возле цеха санитарно-технической арматуры внутри АЗОМа», – указывается в публикации.

«Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных, а сегодня, 14.03.2023 помещение находится под контролем ЧВК «Вагнер», – сообщает «Разгрузка Вагнера».

Ранее на сайте президента Украины появился фотоотчет с этого завода. Отмечалось, что Зеленский «заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложения по дальнейшим действиям».

Кроме того, он вручил военным государственные награды, которые получили бойцы неназванных механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.