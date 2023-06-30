«Вагнер» тащил в Москву виртуального Лжедмитрия – политолог

Такое возможно только в России: народ не поддержал мятеж ЧВК «Вагнер» вопреки тому, что очень хорошо относится к её бойцам и считает их героями.

Об этом на канале «Вольная улица» заявил политолог Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не сомневаюсь, что у мятежа есть внешний заказчик, и это не Украина и даже не Запад. Это те люди, которые заинтересованы не просто в развале России, а быть во власти в России. То есть «Вагнер» шёл в Москву, таща в обозе, может быть, виртуального, Лжедмитрия. Всё это же было в нашей истории. И чтобы повторить такой мятеж, нужен новый «Вагнер», это невозможно. Поэтому я думаю, что если и поменяется что-то, «Вагнер» создать невозможно, поэтому мятежа такого второго не будет. Русский народ к «Вагнеру» относится хорошо, но не поддержал. Это только у нас такое может быть. Относясь с симпатией, видя в них героев и так далее, но систему он ломать не захотел», – сказал Суздальцев.

«Вся система государственной власти, даже там, где «Вагнер» находился в нескольких областях, продолжала работать. Это важно, «Вагнер» понимал, что это и его государство. Были какие-то вопросы к элитам московским, но они всегда очень паникуют. Государственная власть работала, были назначены люди, которые занимались решением этой проблемы, включая некоторых губернаторов, допустим, Дюмина, который сделал почти 90% всего», – напомнил политолог.