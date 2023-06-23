Вагнер требует передать снаряды Украине, чтобы помочь ВСУ наступать

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США запаздывают с передачей дальнобойных вооружений Украине, ведь ВСУ уже начали свое наступления, а поставки из Америки ожидаются лишь осенью.

Об этом на слушаниях заявила конгрессмен Энн Вагнер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чуть ранее вы упомянули бомбы малого диаметра наземного базирования в качестве альтернативы Atacms, которые согласились предоставить США. Однако, насколько я понимаю, я не верю, что они будут доставлены Вооруженным Силам Украины до октября. Поскольку контрнаступление Украины продолжается, критическое время настало сейчас. А не через четыре месяца. Почему мы должны ждать до октября, чтобы предоставить критически важные системы дальнего действия, вместо того, чтобы предоставлять Atacms сейчас?» – сказала Вагнер, обращаясь представителю Пентагона Лоре Купер.

В ответ она заявила, что ВСУ имеют достаточные вооружения НАТО.

«Вы абсолютно правы, мэм, что бомбы малого диаметра для наземного базирования поступят не раньше конца этой осени. Но то, что мы наблюдаем сегодня на местах, – это использование различных систем беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также системы Storm Shadow, предоставленные Великобританией, которые обладают дальностью действия, так и мощью», – ответила Купер.

Ответ чиновницы не удовлетворил конгрессменшу. Она поинтересовалась, неужели нельзя ускорить поставки бомб?

«Мы абсолютно согласны с тем, что хотели бы это сделать, но пока самое раннее – этой осенью», – развела руками Купер.