«Вагнер» в исполнении Киева может стать похоронным маршем для Белоруссии

03.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Белоруссии может настать «хана», если Минск примет западный курс и пойдёт на поводу у воспрянувшего духом после задержания российских граждан в РБ Киева, который уже приглашает соседа в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках инициативы «Люблинский треугольник».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вагнер» в исполнении Киева может быть похоронным маршем для Белоруссии, потому что эти персонажи (украинские политики и т.д. – ред.), конечно, воспрянули. Сразу же – приходи в наш «треугольник» (Люблинский треугольник – ред.), оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём. А почему они создали этот «треугольник»? Потому что во всех остальных организациях, куда бы ни входила Украина, у неё нет права голоса вообще…

Конечно, сегодня для них это очень важно (история с задержанием граждан РФ под Минском – ред.), какие-то данные, что они воевали, и правильно говорит Климкин: «нам нужен показательный процесс», «нам нужно пополнять обменный фонд для Минских соглашений», воевали – не воевали, обменный фонд нужен», – сказал Журавлёв.

«Поэтому Белоруссия сейчас стоит на очень серьёзных позициях и моментах – если она поддастся на эту дудочку, то Белоруссии – хана! Гипотетически, что может предложить Белоруссия Западу? Ничего, кроме своей территории, там будет просто ноль!

И не надо мечтать о каких-то производствах, что кто-то придёт, что-то наладит, инвестиции. На всём постсоветском пространстве нет ни одного завода, который бы в СССР развивался, а сейчас стал ещё лучше. Единственное – «Škoda», надо сказать, но и то – потому что «Volkswagen» купил.

А в Белоруссии вообще никто покупать ничего не будет. Поэтому иллюзии заигрывания с Западом очень опасны. Если посмотреть на Украину, которая при распаде Союза была больше в разы – и что там сейчас?» – добавил депутат Госдумы.