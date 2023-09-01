«Вагнер» включён в систему обороны Белоруссии – Гагин

Находящиеся в Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» непосредственно участвуют в организации военного строительства в республике, занимаясь конкретной подготовкой боевых подразделений ВС РБ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил декан философского факультета Белорусского госуниверситета Вадим Гагин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это не просто присутствие, а конкретная подготовка военнослужащих, разработан интенсив на 21 день, где готовят нашу штурмовую пехоту в случае необходимости. Я думаю, решены вопросы с размещением ядерного оружия. Нам есть, что предъявить. И сформированы соответствующие группировки», – сказал Гагин.

«В Беларуси завершён очередной этап военного строительства, выработана практика взаимодействия, в том числе с ЧВК «Вагнер», которая выведена на нашу территорию.

Он подчеркнул, что Польша и Прибалтика идут на эскалацию, однако Минск не потерпит никаких ультиматумов.

«Кроме того, в Польше ситуация выходит в завершающий этап перед выборами, когда возможна любая эскалация и любые управляемые случайности. Плюс активизировалась Литва, размещение на её территории новых соединений бригадного уровня.

Какой посыл идёт из Минска – никаких ультиматумов. Вы говорите, убрать вагнеров – уберите со своей территории иностранных солдат, тогда мы с вами будем разговаривать. Это первый посыл.

Второй – вы делаете опасные шаги, мы всё видим. В апреле Польша предупредила, что выходит из договора об обычных вооружениях в Европе. Мы делаем соответствующие выводы. Вы шаг – мы два. Вы только заикнулись о тактическом ядерном оружии – мы его разместили.

Вместе со всем этим мы и для них оставляем калиточку – пожалуйста, пришлите наблюдателя на учения ОДКБ, которые сейчас начинаются. И мы им показываем, как нужно действовать. И мы посмотрим, пришлёте или нет», – добавил эксперт.