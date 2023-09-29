«Вагнер» возвращается на передовую с новым командованием

Анатолий Лапин.  
29.09.2023 12:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Новым руководителем «Вагнера» будет его бывший начштаба Андрей Трошев с позывным «Седой». Более того, формирование будет расширяться и усиливаться за счет добровольцев, поскольку именно «Седому» президент России Владимир Путин поручил заниматься формированием добровольческих подразделений.

Об этом сообщают российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новым руководителем «Вагнера» будет его бывший начштаба Андрей Трошев с позывным «Седой». Более того,...

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Так, во время встречи с Трошевым Путин заявил, что Трошеву поручено готовить добровольцев для участия в СВО.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – сказал Путин.

«Ну что, у нас новый командир «Вагнера», как бы там это соединение теперь ни назвали. На встрече с президентом – бывший начштаба ЧВК «Седой», – пишет в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Политолог и волонтер Алексей Живов в своем блоге отмечает, что слова Путина означают возвращение «вагнеров» на передовую.

«Вот и ответ, кто будет командовать экс «Вагнером» в зоне СВО. Путин всем дал понять очень недвусмысленно. Командовать будет Трошев», – написал Живов.

Военкор Александр Сладков считает, что встреча у Путина означает, что «добровольческое движение получает мощную поддержку и, в первую очередь, поддержку президента».

«Сегодня же Владимир Путин заявил о том, что и добровольцы в добровольческих подразделениях, и контрактники в Министерстве обороны должны иметь одинаковые статусы, одинаковые права. Давайте так подчеркнем, позиции у них должны быть одинаковые. Это очень важно, потому что раньше были такие прогулки в понимании статуса добровольцев от никаких до равных с Министерством обороны. Сегодня президент снял все кривотолки.

О чём говорит сегодняшняя встреча: о том, что ЧВК «Редут» начнет период активного набора добровольцев, теперь уже мы говорим о контрактниках Министерства обороны и добровольцах в ЧВК «Редут».

И так как Юнусбек Баматгиреевич [Евкуров] курирует боевую подготовку и набор, значит Редут получат возможность получать, так сказать, какие-то дополнительную помощь в организации подготовки полигонной практики, инструкторскую помощь. Это очень важно, люди ведь наши, они должны быть хорошо подготовлены для того, чтобы выжить и победить», – отмечает военкор.

Он обратил внимание, что замполитом «Редута» является экс-президент Южной Осетии и бывший десантник Анатолий Бибилов.

«Интересно то, что сегодня все-таки в качестве центральной позиции добровольческой прозвучало ЧВК «Редут». Будет ли она единственной или будут ли в неё объединены какие-то усилия, сосредоточены на этой компании? Не знаю, потому что у нас есть разные частные компании. Конечно, для меня, как обывателя, как для гражданина России и как для репортёра, интереснее было, чтобы этот процесс был управляемым, чтобы этот процесс шёл в унисон службе Родине, а не бизнеса, и этот процесс должен получать поддержку со стороны президента и правительства.

Единственное, что меня интересует на данный момент — правовой статус участников СВО, добровольцев и контрактников Министерства обороны. Контракт Министерство обороны по указу президента не может быть расторгнуть до окончания СВО. А вот в добровольческих подразделениях, в том числе в «Редуте», это было более манёвренно. Человек мог уйти.

Но как будет сейчас, коль скоро мы уравниваем статус контрактников и добровольцев, тоже интересно. Я за социальное равенство и вообще за равенство. Это главное», – резюмировал Сладков.

«Фактически, официальное возвращение ЧВК «Вагнер» в зону боевых действий на территории Украины. Различные подразделения «вагнеров» в прошедшие недели уже появлялись на самых горячих участках фронта, в Запорожье и под Бахмутом, а теперь, надо полагать, их возвращение примет более массовый и системный характер», – пишут эксперты Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre.

Политолог Игорь Скурлатов делает свои выводы по итогу встречи.

«Прежней вольницы и антуража ЧВК «Вагнер» больше не будет. Между прочим, согласно моим письменным рекомендациям, которые донес до Путина через его (но аффилированное к РОД ТС) военно-политическое окружение (чтоб наверняка, а не через посредников). Ибо во время войны должно быть четкое повиновение всех подразделений руководству страны и Минобороны без разыгрывания каких-то собственных «историй» со стороны отдельных военачальников.

В Африке и Азии контролировать «добровольцев» будет Евкуров. На Украине – Трошев через ЧВК «Редут» и прочие «вкрапления» в части Минобороны. С Росгвардией сложнее, но не критично», – пишет Скурлатов.

Кроме того, он считает, что новая структура из бывших вагнеровцев будет уравновешивать усиливающиеся формирования главы Чечни Рамзана Кадырова, фигурирующие в резонансных историях.

«Руководство страны рассчитывает не просто контрактников и добровольцев, а полноценное возвращение в зону СВО группы Вагнера, только уже под руководством Андрея «Седого» Трошева — основателя ЧВК «Редут», который ранее трудился бок о бок с Пригожиным. Очевидно, что старая гвардия Вагнера пока будет работать на африканском направлении, – пишет медиатехнолог Ярослав Федосеев. – Медийщики страны всеми силами пытаются огородить и без того накаленное общество от темы специальной военной операции. Мухи — отдельно, котлеты — отдельно.

В целом идея здравая, но ровно до того момента, пока противник не прорвет линию фронта. Хоть это и кажется сегодня маловероятным, руку держать на пульсе просто необходимо. Очевидно, что помощь Запада не иссякнет в ближайший год.

Индикатором настроений масс и одновременно единственным связующим звеном между обществом и войной остаются даже не журналисты, а волонтеры и гуманитарщики, которым предстоит доносить не только бравую «военкоровскую» повестку с фронта, но и транслировать проблемные направления, кои пока имеются.

Главным же камнем преткновения остаются планы российского командования по взятию новых областей Украины и выход к Днепру. Но, признаться, пусть эта информация остаётся тайной, покрытой мраком, как для противника, так и общества».

Добровольцев, подписавших контракт с Минобороны в стране более, чем достаточно для выполнения нужд спецоперации. Об этом сегодня заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Он подчеркнул, что в рамках призыва на срочную службу мобилизованных не будут отправлять в зону СВО.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», – говорит  Цимлянский.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила в своем блоге:

«Мобилизации не будет. После того, как согласовали выплаты в двести с лишним тысяч и дали медийщикам и региональным властям делать свою работу, желающих подписать контракт и так более, чем достаточно. Ч.Т.Д».

Боец ЧВК «Вагнер» Егор Гузенко в своём телеграм-канале «Тринадцатый» считает, что отказ от дополнительной мобилизации – это «бабка надвое сказала» и подчеркивает, что, несмотря на то, что срочников не отправляют в зону СВО, они ведут такие же боевые действия в приграничных с Украиной областях.

«Белгородская, Брянская и Курская область, тоже территория РФ, а там на границе есть срочники, есть у них потери, раненые есть и убитые. Да и вообще, ЛДНР, часть Запорожской и Херсонской области тоже в состав России приняли. Белгородская, Брянская и Курская область – это не новые регионы, вдруг кто забыл», – заметил Гузенко.

Сомневается он и в количестве набранных на контракт добровольцах.

«А это не те ли самые заключившие контракты мобилизованные, которых принудили заключить контракты?», – задается вопросом Гузенко.

В свою очередь московский политолог Сергей Марков задается вопросом:

«Удастся ли сохранить славу и победный  боевой дух Вагнера, от которого в страхе бегали, петляя, враги России? Не известно. Не известно даже, стоит ли такая задача перед властями. Но народ точно хочет, чтобы власть так сделала».

 

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