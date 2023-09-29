«Вагнер» возвращается на передовую с новым командованием

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Новым руководителем «Вагнера» будет его бывший начштаба Андрей Трошев с позывным «Седой». Более того, формирование будет расширяться и усиливаться за счет добровольцев, поскольку именно «Седому» президент России Владимир Путин поручил заниматься формированием добровольческих подразделений.

Об этом сообщают российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, во время встречи с Трошевым Путин заявил, что Трошеву поручено готовить добровольцев для участия в СВО.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – сказал Путин.

«Ну что, у нас новый командир «Вагнера», как бы там это соединение теперь ни назвали. На встрече с президентом – бывший начштаба ЧВК «Седой», – пишет в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Политолог и волонтер Алексей Живов в своем блоге отмечает, что слова Путина означают возвращение «вагнеров» на передовую.

«Вот и ответ, кто будет командовать экс «Вагнером» в зоне СВО. Путин всем дал понять очень недвусмысленно. Командовать будет Трошев», – написал Живов.

Военкор Александр Сладков считает, что встреча у Путина означает, что «добровольческое движение получает мощную поддержку и, в первую очередь, поддержку президента».

«Сегодня же Владимир Путин заявил о том, что и добровольцы в добровольческих подразделениях, и контрактники в Министерстве обороны должны иметь одинаковые статусы, одинаковые права. Давайте так подчеркнем, позиции у них должны быть одинаковые. Это очень важно, потому что раньше были такие прогулки в понимании статуса добровольцев от никаких до равных с Министерством обороны. Сегодня президент снял все кривотолки. О чём говорит сегодняшняя встреча: о том, что ЧВК «Редут» начнет период активного набора добровольцев, теперь уже мы говорим о контрактниках Министерства обороны и добровольцах в ЧВК «Редут». И так как Юнусбек Баматгиреевич [Евкуров] курирует боевую подготовку и набор, значит Редут получат возможность получать, так сказать, какие-то дополнительную помощь в организации подготовки полигонной практики, инструкторскую помощь. Это очень важно, люди ведь наши, они должны быть хорошо подготовлены для того, чтобы выжить и победить», – отмечает военкор.

Он обратил внимание, что замполитом «Редута» является экс-президент Южной Осетии и бывший десантник Анатолий Бибилов.

«Интересно то, что сегодня все-таки в качестве центральной позиции добровольческой прозвучало ЧВК «Редут». Будет ли она единственной или будут ли в неё объединены какие-то усилия, сосредоточены на этой компании? Не знаю, потому что у нас есть разные частные компании. Конечно, для меня, как обывателя, как для гражданина России и как для репортёра, интереснее было, чтобы этот процесс был управляемым, чтобы этот процесс шёл в унисон службе Родине, а не бизнеса, и этот процесс должен получать поддержку со стороны президента и правительства. Единственное, что меня интересует на данный момент — правовой статус участников СВО, добровольцев и контрактников Министерства обороны. Контракт Министерство обороны по указу президента не может быть расторгнуть до окончания СВО. А вот в добровольческих подразделениях, в том числе в «Редуте», это было более манёвренно. Человек мог уйти. Но как будет сейчас, коль скоро мы уравниваем статус контрактников и добровольцев, тоже интересно. Я за социальное равенство и вообще за равенство. Это главное», – резюмировал Сладков. «Фактически, официальное возвращение ЧВК «Вагнер» в зону боевых действий на территории Украины. Различные подразделения «вагнеров» в прошедшие недели уже появлялись на самых горячих участках фронта, в Запорожье и под Бахмутом, а теперь, надо полагать, их возвращение примет более массовый и системный характер», – пишут эксперты Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre.

Политолог Игорь Скурлатов делает свои выводы по итогу встречи.

«Прежней вольницы и антуража ЧВК «Вагнер» больше не будет. Между прочим, согласно моим письменным рекомендациям, которые донес до Путина через его (но аффилированное к РОД ТС) военно-политическое окружение (чтоб наверняка, а не через посредников). Ибо во время войны должно быть четкое повиновение всех подразделений руководству страны и Минобороны без разыгрывания каких-то собственных «историй» со стороны отдельных военачальников. В Африке и Азии контролировать «добровольцев» будет Евкуров. На Украине – Трошев через ЧВК «Редут» и прочие «вкрапления» в части Минобороны. С Росгвардией сложнее, но не критично», – пишет Скурлатов.

Кроме того, он считает, что новая структура из бывших вагнеровцев будет уравновешивать усиливающиеся формирования главы Чечни Рамзана Кадырова, фигурирующие в резонансных историях.

«Руководство страны рассчитывает не просто контрактников и добровольцев, а полноценное возвращение в зону СВО группы Вагнера, только уже под руководством Андрея «Седого» Трошева — основателя ЧВК «Редут», который ранее трудился бок о бок с Пригожиным. Очевидно, что старая гвардия Вагнера пока будет работать на африканском направлении, – пишет медиатехнолог Ярослав Федосеев. – Медийщики страны всеми силами пытаются огородить и без того накаленное общество от темы специальной военной операции. Мухи — отдельно, котлеты — отдельно. В целом идея здравая, но ровно до того момента, пока противник не прорвет линию фронта. Хоть это и кажется сегодня маловероятным, руку держать на пульсе просто необходимо. Очевидно, что помощь Запада не иссякнет в ближайший год. Индикатором настроений масс и одновременно единственным связующим звеном между обществом и войной остаются даже не журналисты, а волонтеры и гуманитарщики, которым предстоит доносить не только бравую «военкоровскую» повестку с фронта, но и транслировать проблемные направления, кои пока имеются. Главным же камнем преткновения остаются планы российского командования по взятию новых областей Украины и выход к Днепру. Но, признаться, пусть эта информация остаётся тайной, покрытой мраком, как для противника, так и общества».

Добровольцев, подписавших контракт с Минобороны в стране более, чем достаточно для выполнения нужд спецоперации. Об этом сегодня заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Он подчеркнул, что в рамках призыва на срочную службу мобилизованных не будут отправлять в зону СВО.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», – говорит Цимлянский.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила в своем блоге:

«Мобилизации не будет. После того, как согласовали выплаты в двести с лишним тысяч и дали медийщикам и региональным властям делать свою работу, желающих подписать контракт и так более, чем достаточно. Ч.Т.Д».

Боец ЧВК «Вагнер» Егор Гузенко в своём телеграм-канале «Тринадцатый» считает, что отказ от дополнительной мобилизации – это «бабка надвое сказала» и подчеркивает, что, несмотря на то, что срочников не отправляют в зону СВО, они ведут такие же боевые действия в приграничных с Украиной областях.

«Белгородская, Брянская и Курская область, тоже территория РФ, а там на границе есть срочники, есть у них потери, раненые есть и убитые. Да и вообще, ЛДНР, часть Запорожской и Херсонской области тоже в состав России приняли. Белгородская, Брянская и Курская область – это не новые регионы, вдруг кто забыл», – заметил Гузенко.

Сомневается он и в количестве набранных на контракт добровольцах.

«А это не те ли самые заключившие контракты мобилизованные, которых принудили заключить контракты?», – задается вопросом Гузенко.

В свою очередь московский политолог Сергей Марков задается вопросом:

«Удастся ли сохранить славу и победный боевой дух Вагнера, от которого в страхе бегали, петляя, враги России? Не известно. Не известно даже, стоит ли такая задача перед властями. Но народ точно хочет, чтобы власть так сделала».