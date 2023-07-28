Вагнера легко возьмут Жешув – Азарёнок

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не зря упомянул польский город Жешув как место туристической поездки ЧВК «Вагнер»: во-первых, это железнодорожный узел, куда прибывает военная помощь Украине, а во-вторых, там накануне якобы поймали группу «белорусских диверсантов».

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил политический обозреватель из Белоруссии Григорий Азарёнок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается этого самого Жешува, расскажу небольшую историю. Совсем недавно, пару месяцев назад, взяли там поляки каких-то белорусов. Одна оказалась какой-то студенткой, второй какой-то пьяный змагар, и они утверждают, что это сотрудники белорусской разведки, которые готовились к диверсии. Причем там девочка буквально, такая 19-летняя студентка, и самое главное ее достижение в жизни – это огромный маникюр. Но при этом её обвинили в том, что она готовила чуть ли не подрыв рельсов в этом Жешуве. Поэтому именно этот город и назвал глава государства», – пояснил он.

По словам обозревателя, в настоящее время «Вагнер» проводит боевое слаживание с белорусскими военнослужащими, а не инструктаж, как говорилось прежде.

«Тут реальные ребята, с боевым опытом. Никаких зэка, ни о каких уголовниках речи не идёт. Это элита, спецподразделение, это элита сил специальных операций, которая прошла всё – от Африки до специальной военной операции, и поэтому им этот Жешув будет как орешки, польская система безопасности для них полная ерунда. Что касается настроений, мы вчера общались, ребята готовы выполнить любую задачу на благо союзного государства. Мы спросили, если попрут поляки, где вы будете? На что они говорят: так мы с белорусскими силовиками в первых рядах. И что подчеркнул командующий Внутренними войсками, не просто сейчас идёт передача опыта, а, соответственно, боевое слаживание. Это совсем другая история, это фактически ребята в одних окопах, в одних коробках, в одних подразделениях. Это совершенно другой уровень, и это замечательно. Люди, которые готовы выполнить любую задачу, потому как Россией управляет Господь Бог, так вот любую задачу Господа Бога «вагнера» выполнят», – заверил Азарёнок.