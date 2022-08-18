«Вагнерам завидуют все»: политолог Чадаев назвал преимущества российских добровольцев

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Генеральный директор аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев в эфире Радио КП рассказал, почему все завидуют «ЧВК Вагнера».

Недавно в Подмосковье прошел международный форум «Армия-2022», который был организован Министерством обороны России. На мероприятии присутствовали производители как отечественного, так и зарубежного вооружения. По словам политолога Алексея Чадаева, который посетил форум, не обошлось без обсуждения специальной военной операции.

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Неотъемлемой частью всех дискуссий стал вопрос о своевременном вооружении российских подразделений, которые находятся в зоне проведения СВО. Однако здесь наблюдаются трудности, которые во многом связаны с бюрократией военных структур, сообщил эксперт.

«Я заметил на форуме, что сквозит легкая зависть к вооруженным силам народных республик, к народным милициям ЛНР и ДНР. Дело в том, что у них вопросы разные, в том числе вопросы снабжения и комплектования частей и вооружения, решаются легче и быстрей, потому что бюрократии меньше. Все всех знают, все решается по звонку. Они в этом смысле более гибкие и быстрее подстраиваются под меняющуюся реальность. Я уже молчу про феномен «Вагнера». Это вообще всеобщий объект зависти», — заявил Чадаев.

По словам эксперта, бойцам «ЧВК Вагнера» завидуют абсолютно все. Кто-то по-доброму, а кто-то не очень.

Зритель прямого эфира Радио КП предположил, что именно поэтому недруги и так взъелись на «ЧВК Вагнера». Однако ведущий Сергей Мардан пояснил, что бойцам этого подразделения завидуют даже союзники, поскольку «вагнеровцы» решают вопросы снабжения и комплектования без бюрократических проволочек, весьма на достойном уровне.

«Вагнерам» наши завидуют, ведь они не часть армии. У них вот этой бюрократии нет. При этом они упакованы на порядок лучше, чем народные корпуса. Чтобы вы понимали: в составе «вагнеров» есть все — есть тяжелая техника, есть танки, есть БТРы, есть даже военная авиация. Генерал, который погиб и ему было присвоено звание Героя России, он тоже воевал как ЧВКшник», — заключил Мардан.

Речь, скорее всего, идет о генерал-майоре авиации Канамате Боташеве, который погиб 22 мая во время боевого вылета над Луганщиной. Он спасал товарищей из окружения противника, но самолет шел на сверхнизкой высоте и стал легкой целью для зенитной ракеты. Боташев был удостоен звания Героя России посмертно.