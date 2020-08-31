«Вагнеровцы» и Навальный – фрагменты единой спецоперации США по Белоруссии

31.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Спецслужбы западных стран и Украины, приложившие руку к событиям в Белоруссии, а также белорусские власти, вольно или невольно сыгравшие в пользу Запада – лишь исполнители запущенной в США спецоперации по ослаблению России.

К такому выводу пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протест, который сейчас раскручивается, он не доморощенный, а привнесённый извне, – заявил ветеран спецназа ГРУ, журналист Сергей Козлов. – Это однозначно многоуровневая специальная операция спецслужб, прежде всего, за этим, естественно, стоят США, а фронтменом всех этих действий являются польские спецслужбы, в том числе центральная группа психологических действий, под эгидой которой работали телеграмм-каналы, «Nехта». И этим они занимались довольно долго, были созданы определённые условия для того, чтобы всё это стрельнуло».

При этом, по его словам, на руку вражеским спецслужбам сыграло и само белорусское руководство.

«Руку к этому приложил Лукашенко, который последние три года начал раскручивать националистическую карту в Белоруссии. По сути, он идёт строго по стопам Януковича. Единственное, у него, наверное, покрепче характер и стержень, всё-таки, есть, он с автоматом там ходит и прочее.

А так, он повторяет все предыдущие ошибки. В этом играет важную роль Украина, которая занимается подготовкой боевиков на своей территории и даже на базах ВСУ, СБУ занимается этим», – отметил экс-ГРУшник.

При этом минский политолог Александр Шпаковский в целом согласился с собеседником, однако подчеркнул, что корни этой антибелорусской и, как следствие, антироссийской спецоперации уходят далеко в прошлое.

«Первое, где находятся управляющие центры этих протестов – на территории Польши. Второе, программа была опубликована, просто потом они стали её стыдливо затирать. Третье, я сделаю небольшой экскурс в историю, чтобы вы понимали, что поляки в этой истории только исполнители.

После войны ЦРУ активно работало с нашей коллаборацией и с теми нацистскими прислужниками, которые сбежали на Запад. Сейчас эти документы рассекречены. Были сделаны выводы о том, что белорусский национализм, возможно, не представляет такой силы, как украинский, но в интересах США необходимо с ним работать, ввиду значения БССР в системе обороны СССР, ввиду, военно-стратегического значения Белоруссии в системе обороны России», – рассказал Шпаковский.

«Вы говорите, что в Белоруссии не давали создавать пророссийские партии. А я вам напомню, что Белоруссия, со всеми нюансами – отношениями России и Лукашенко – единственный союзник России на Западном направлении, других союзников у вас нет.

Белоруссия не даёт замкнуться санитарному кордону в лице Литвы, Польши и примкнувшей к ним сейчас Украины. Сейчас на наших глазах была попытка свержения власти в Белоруссии, чтобы этот санитарный кордон замкнулся», – попытался оправдать белорусское руководство минский эксперт.

Кроме того, он добавил, что истории с «вагнеровцами» и «отравлением» оппозиционного блогера Сергея Навального могут быть составными частями одной спецоперации.

«Ещё один момент. Я не хочу вдаваться в конспирологию, но не исключаю, что это не случайно. В Белоруссии происходит так называемый белорусский майдан, предположим, он пришли к власти, участие ваших граждан в этих событиях из сообщества Ходарковского «Открытая Россия» колоссальное, их в Минске очень много, они заметны.

И в это же время здесь происходит какая-то катавасия с Навальным, которого сейчас, по мнению Запада, отравили. Но очевидно, что российской власти сто лет в обед не нужен этот Навальный, он 20 лет что-то кукарекает в YouTube и, по большому счёту, не сильно он поколебал государственную власть.

Точно так же, как белорусской власти не нужны были эти 33 богатыря – «вагнеровцы», которые не вагнеровцы. То есть, мы сейчас понимаем, кому это было выгодно, и этот вопрос: «Кому выгодно?», надо задавать постоянно», – сказал Александр Шпаковский.