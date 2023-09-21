«Вагнеровцы» не будут переводиться в Росгвардию, зато придут добровольцы

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Бывшие подразделения ЧВК «Вагнер» не будут переводиться в Росгвардию.

Об этом в своем тг-канале написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности», – написал Хинштейн.

Ранее о возможности перевода подразделений «Вагнера» в Росгвардию сообщала Анастасия Кашеварова. По ее информации, глава Росгвардии Виктор Золотов встречался с сыном покойного руководителя ЧВК Павлом Пригожиным и командиром «Вагнера» Антоном Елизаровым.

«Обсуждал условия вхождения и сохранения «Вагнера». Если это произойдет, то Золотов будет просто красавчиком, сохранит не просто бренд, а сохранит носителей опыта, знаний, потому что как бы то ни было, но вагнера, как инструктора, делятся не всеми навыками и знаниями», – написала Кашеварова.

Хинштейн уточняет, что Росгвардии разрешат иметь добровольческие формирования. Соответствующий пакет законопроектов подготовила и внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

«Законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций: контракты предлагается заключать исключительно с гражданами», – пишет депутат.

По его словам законы будут приняты в ближайшее время.

«Вполне логично, что у Росгвардии — также должно быть право иметь свои добровольческие части. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д.», — пишет Хинштейн.

Все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространяться и на добровольцев Росгвардии.