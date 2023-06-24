«Вагнеровцы» отказываются считать себя виновными в гибели лётчиков

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Боец ЧВК «Вагнер» Егор Гузенко, автор телеграм-канала «Тринадцатый», заявил, что участники «похода на Москву» не берут на себя моральную вину за гибель 15 лётчиков самолётов и вертолётов, которые были сбиты «вагнеровцами».

«Ну и да, по поводу военных летчиков, погибших в результате попыток обстрелов колонн Вагнеров. Если по вам начинает стрелять вертолет или самолёт, то ведь… лучше его сбить ведь.. Логично. Не нужно по этому винить сейчас кого-то, это была самооборона», – пишет автор.

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Он настаивает, что погибшие «выполняли они преступный приказ, били по колонне своих же».

«А другие самолёты и вертолеты были сбиты, как потенциальная угроза. На войне все вот так работает… Так что не нужно было начинать это первыми. То в Сирии сколько предательств натерпелись, то во время СВО… дороги минировали, хватит уже демагогии разводить», – пишет Гузенко.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв написал в своём блоге, что помимо лётчиков есть и погибшие пограничники.

«Нужно знать, что есть еще два героически погибших пограничника, которые единственные оказали сопротивление на всём пути ублюдкам», – написал Журавлёв.

«Весь день мне пишут прекраснодушные сторонники мятежа, которые настаивают на том, что это был вынужденный мирный протест, по которому кровавая военщина нанесла удар. Вы этим оправдываете сейчас убийство русских летчиков? Давайте разберем «мирный протест», названый «маршем справедливости». Шесть сбитых вертолетов и один самолет – это не справедливость. Блокирование русских городов – это не справедливость. Захват военных аэродромов – это не справедливость. На мирных протестах не тащат танки и БМП на тралах в столицу, парализуя движение по нескольким федеральным трассам. И не ставят государство перед пропастью, приставив к затылку ствол пистолета», – отмечает военкор Александр Коц.