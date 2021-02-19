«Вагнеровцы» продолжают скрываться в белорусских лесах»

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Отряды «вагнеровцев», засланных из России, продолжают скрываться в белорусских лесах

Так в эфире «Еврорадио» пошутил военный эксперт Егор Лебедок, иронизируя над словами президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказанными им в августе после незаконного задержания 33 россиян, которых обвиняли в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

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«Я думаю, они глубоко законспирировались до следующего периода конфронтации с Россией, имитации независимости. Тогда они у нас снова возникнут где-то там, ну, не знаю, может в Полоцке, в Гродно, в Могилеве. Да, это сразу же было понятно, что это просто предвыборный трюк, который сразу и раскрылся после выборов.

Сразу было понятно, что это сугубо политическая акция, которая была нужна исключительно для того, чтобы имитировать себя защитником независимости, нейтралитета, суверенитета. И логично, что ему надо было показать, что он и против Запада, и против России. И объединяйтесь вокруг меня, там же целая кампания в общем-то намечалась. Но к счастью была сорвана», – говорит эксперт.

Он считает, что если бы российские войска вошли в Белоруссию, командование встретило бы их как союзников, а с рядовым составом не исключены боевые столкновения.

«На местах, я уверен, если бы по принципу Крыма, такое на уровне малых частей вряд ли было бы допустимо. Скорее всего, что наши военные как минимум бы не пустили на территорию части. Это соответственно, конечно, могло бы вызвать боевые столкновения. Пару выстрелов, убитых, и война может начаться. Касательно высшего генералитета, ну тут: это основной союзник, вот они прибыли помочь нам в трудную минуту», – сказал Лебедок.