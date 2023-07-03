«Вагнеровцы» вместо статьи «Мятеж» получат множество персональных уголовных дел

Анатолий Лапин.  
03.07.2023 15:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мятеж, Россия


Несмотря на то, что дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» и его руководителя Евгения Пригожина прекращено, участников попытки путча ждет ответственность по другим эпизодам.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» и его руководителя Евгения...

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По мнению Трухана, персональную ответственность за нанесение ущерба и незаконное применение оружия никто не отменял.

«Наши люди не очень сильно понимают – они говорят, если дело по мятежу прекращено, в виду добровольного отказа от совершения данного преступления, то прекращены и все остальные дела: о незаконном применении оружия, о нанесении ущерба тем либо иным объектам и так далее.

Просто, вопрос в чем – дело о мятеже подразумевало, что вся эта колонна, все, кто выдвинулись из полевых лагерей, должны были попасть под статью.

Их исключили, а теперь будут с каждым персонально разбираться», – заявил Трухан.

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