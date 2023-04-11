Вайкуле оправдала запрет на въезд русским в Латвию

Латвийское правительство, может быть, поступает некрасиво, но решение не пускать в страну русских – полностью оправдано.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту и телешарлатану Дмитрию Гордону заявила латышская певица Лайма Вайкуле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон спросил о нынешнем отношении к России и русским в Латвии.

«Вы же знаете всё. У нас запрещён въезд. Просто, мы не хотим ни под каким соусом, чтобы кто-то приезжал и начинал здесь раскачивать ситуацию, мы это имели в 90-х, у нас есть опыт, то же самое было с Литвой.

Мне сначала всегда кажется, что – ой, наверное, несправедливо. Люди бегут. Но если человек убегает, хочется открыть дверь и спрятать его, правильно? Это нормальное желание. Но когда ты думаешь, что вместе с ними побегут ещё, может быть, совсем с другими намерениями люди, то, наверное, государствую надо думать о своих жителях и поступать, может быть, не так красиво, но чтобы их защитить. Поэтому я уже не знаю, что правильно, что неправильно», – вещала Вайкуле.