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05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Украина
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Вакантное место: Тимошенко не будет рефери на дебатах Зеленского и Порошенко

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил политический советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире “Радио НВ”.

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“Она была бы независимым арбитром, так как критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство больше половины страны. Но случилось так, как случилось”, – отметил Разумков.

По его словам, место модератора будет предложено “любому другому”.

“Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд”, – подчеркнул советник.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая заняла третье место на выборах, стать модератором будущих дебатов между ним и Петром Порошенко. Однако Тимошенко оставила предложение без ответа спустя отведенные ей на раздумья сутки.

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