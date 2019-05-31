Вакарчук берет на вооружение лозунги Порошенко

31.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Членство в НАТО и Евросоюз должны быть стратегическими целями Украины, чтобы противостоять якобы имеющей место «российской агрессии».

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил украинский певец, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Артист, родившийся в 1975 году, уверяет, что чуть ли не с пеленок выступал за членство Украины в НАТО.

«Я, наверное, с детства, с того момента, как узнал, что такое НАТО, считал, что Украина должна интегрироваться во все европейские структуры и в частности в НАТО. Я думаю, что это не просто важно, а это основополагающая вещь, это одна из основных вещей, которые будут записаны в программе наших партий. Движение Украины в Европу и в частности интегрирование в Европейский союз и НАТО», – сказал певец.

Он полагает, что Украине нужна своя сильная армия, которая могла бы защищаться от любого внешнего врага.

«Но мудро и стратегически для нас – объединяться с сильными людьми, которые разделяют такие же принципы, как и мы. Я думаю что НАТО – это очевидный для нас сегодня стратегический выбор, чтобы противостоять тем вызовам, которые у нас сейчас есть, чтобы противостоять российской агрессии. И вообще, НАТО кроме военного зонтика, взаимоподдержки, дает очень большой стимул для развития. Потому что стандарты НАТО не только в том, как развивается армия, они и в том, как происходит политика… Я и вся моя команда будем делать все, чтобы Украина как можно быстрее приближалась и в Евросоюз, и в НАТО», – заявил Вакарчук.

Напомним, что идея вступления Украины в НАТО активно продвигалась проигравшим выборы президентом Петром Порошенко.