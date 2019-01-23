Вакарчук больше не хочет слышать о «российской агрессии»
Солист группы “Океан Эльзы” певец Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.
Об этом он заявил 22 января во время мероприятия “Реальные изменения в Украине – залог успешного будущего”, сообщает “Украинская правда”, ссылаясь на Украинский лондонский институт.
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“Я в деле и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует”, – заявил Вакарчук.
В Институте утверждают, что именно так он ответил на вопрос о намерении выдвигаться в президенты Украины.
“Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений”, – приводятся слова музыканта.
“Мы не должны попасть в ловушку Путина, поставив вопрос о российской агрессии на острие президентской кампании. Внутренние проблемы – борьба с коррупцией и реформа судебной системы должны быть в центре внимания”, – заявил Вакарчук.
В свою очередь пресс-секретарь исполнителя Виктория Хоменко уклонилась от прямого ответа, сказав, что каждый “будет интерпретировать слова Святослава как захочет, но я не могу ничего больше сказать, кроме того, что он сам сказал”.
При этом УП, ссылаясь на свои источники, отмечает, что Вакарчук не собирается идти в президенты, а вероятнее всего, что его цель – участие в парламентских выборах, которые пройдут осенью.
Метки: конфликт в Донбассе, Майдан, Святослав Вакарчук
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