Вакарчук – гнида, зарабатывающая на ВСУ – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
31.03.2025 12:01
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Лидер группы «Океан Эльзы», бывший депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук заработал за годы СВО миллион гривен за якобы службу в ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запретщенного в РФ неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер группы «Океан Эльзы», бывший депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук заработал за годы СВО...

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«Солист группы «Океан Эльзы» – тот самый Святослав Вакарчук, который дважды избирался народным депутатом Украины, и который дважды составлял мандат, который в последний раз провел в парламент группу соросят-голосят, группу иностранного влияния. Так вот этот самый Святослав Вакарчук получил более 330 тысяч гривен за военную службу в 2025 году. Это отражено в его декларации. Друзья, вдумайтесь, в 2022-2023 годах вознаграждение за его военную службу составляло 764 тысячи 700 гривен.

Друзья, в каком окопе кто видел Святослава Вакарчука? Да, он ездит, поет, да, он поддерживает воинов. Но, первое, он совершенно не бедный человек, зачем ему идти на службу в ВСУ и получать копейки по сравнению с тем состоянием, которое у него есть, но огромные средства для наших воинов? Вдумайтесь, Святослав Вакарчук в годы войны получает зарплату военнослужащего, имея миллионное состояние. Числится во Львовском ТЦКХороший певец может быть никчемным человеком, может быть обычной гнидой. Это о Святославе Вакарчуке. Знаете, петь не мешки ворочать», – завил Мосийчук.

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