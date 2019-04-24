Вакарчук готовится забрать у Зеленского всю Западную Украину

24.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Команде Владимира Зеленского следует поспешить до инаугурации выпустить политзаключённых, чтобы набрать как можно больше голосов на Востоке и не сесть в лужу накануне парламентской кампании, для которой уже подготовлен специальный проект против сил нового президента Украины.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил экс-депутат Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен в том, что уже подготовлен новый проект на парламентскую кампанию во главе с Вакарчуком, и если Зеленский попытается обнять всю Украину, как он это сегодня демонстрирует, на парламентской кампании он ничего не приобретёт на Западе и потеряет всё на Востоке. Второе, этот анализ (президентской кампании – ред. «ПН») ему позволит понять, кто друзья, а кто враги, кто союзники, а кто противники. Я считаю, что он будет обречён на борьбу с Ахметовым, потому что он тоже представитель Юго-Востока, и я считаю, что никакой перспективы у Зеленского на Западе нет.

Когда мы говорим, что граждане Украины голосовали против Зеленского, мы должны понимать, что на Западе Украины граждане голосовали против Зеленского – это тоже не голоса за Порошенко, это тоже отчасти был протестный электорат. Там были сторонники и Порошенко, но в основной своей массе эти люди голосовали против Зеленского. Если они не разберут ситуацию вокруг всего этого, они будут совершать в будущем ошибки», – заявил Килинкаров.

По мнению нардепа, у Зеленского не так много времени – всего сорок дней, которые пройдут между результатами выборов и инаугурацией.

«Если его команда с практической точки зрения понимает, что они должны сделать для того, чтобы потом этого не пришлось делать президенту, первое, что нужно сделать на сегодняшний день – это закрыть все уголовные дела по политическим мотивам. Судьи должны принять решение по всем политически мотивированным уголовным делам и выпустить тех людей, которых Администрация президента на протяжении многих лет держит в застенках исключительно по политическим мотивам. Я имею в виду и Вышинского, и Муравицкого, и возбуждённое дело по Скачко, и по Ефремову, и по «беркутовцам» и так далее.

Почему это важно? Если сейчас они не примут решение, то они попытаются это перенести на время вхождения в должность президента, тем самым они заставят его оправдываться в тех решениях, которые будут вынесены. И его команда должна сделать всё для того, чтобы до инаугурации все политические заключённые были на свободе», – добавил Спиридон Килинкаров.