Вакарчук и Порошенко стали лидерами по тратам денег на рекламу в Фейсбук

19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия «Голос» является лидером по расходу средств на предвыборную агитацию в социальной сети Фейсбук, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявляют в Гражданской сети «ОПОРА».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Больше всего средств на предвыборную рекламу потратила партия „Голос“. По нашим подсчетам на избирательную агитацию в сети Фейсбук в период с 24 мая по 15 июля, она израсходовала более $232 тыс.», — сообщил аналитик «ОПОРЫ» Роберт Лорян.

Он обратил внимание на то, что у «Голоса» наиболее молодая аудитория пользователей Фейсбука.

На втором месте по расходам на рекламу в Фейсбук, по словам Лоряна, занимает партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко — более $200 тыс.

На третьем месте по использованию средств на рекламу в Фейсбуке — политическая партия «Сила права», которая потратила за этот период более $136 тыс.

В то же время, Лорян отметил, что согласно промежуточным финансовым отчетам этих партий расходы их избирательных фондов на агитацию значительно меньше.

«В целом на политическую рекламу с 24 мая по 15 июля по данным Фейсбук в Украине израсходовано более $1 млн. 800 тыс.», — сообщил аналитик.