Вакарчук и Зеленский обросли электоральным жирком

05.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В преддверии внеочередных парламентских выборов на Украине продолжает меняться электоральная картина – укрепляется пропрезидентская партия «Слуга народа» и «Голос» певца Святослава Вакарчука, а также продолжают проседать старые и дискредитировавшие себя политсилы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня 2019 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидером электоральной поддержки среди политических сил является партия «Слуга народа», за которую готовы отдать свой голос 48,2% тех, кто намерен идти на выборы и определился с симпатиями, поддержка этой силы продолжает расти.

Пятипроцентный проходной барьер в парламент преодолевают «Оппозиционная платформа – За жизнь» (10,7%), «Европейская Солидарность» (7,8%), «Батькивщина» (6,9%), поддержка которой несколько снижается, а также партия «Голос» (5,6%), набирающая очки. Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3%, «Гражданскую позицию» – 3,0%, «Радикальную партию» – 2,4% респондентов. Рейтинг других политических сил – менее 2%, в том числе «Оппозиционный блок» набирает 1,5% поддержки, «Свобода» – 1,2%. «Народный фронт» с треском проваливается в электоральную яму, набирая ничтожные 0,3%.

Антирейтинг политических сил по-прежнему возглавляет «Европейская Солидарность». Её ни при каких обстоятельствах не хотят видеть в парламенте следующего созыва 52% избирателей.

47% опрошенных подчеркнули, что главным мотивом, которым они будут руководствоваться при выборе партии во время голосования, будет способность этой силы принести изменения в Украине. Еще 30% отметили, что будут отдавать свой голос, исходя из того, насколько политическая сила сможет навести порядок в стране. Каждый пятый сказал, что мотивируется тем, что в партии присутствует много новых лиц, либо её представители способны победить коррупцию в стране. Для 14-15% опрошенных главными мотивами оказалось то, что партия декларирует курс на социальную справедливость, а также располагает сильным лидером.