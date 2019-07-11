11.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Вакарчук испугался ехать в Крым

Украинский певец Святослав Вакарчук, создавший свою партию и решивший баллотироваться в Верховную Раду под лозунгами «упоротых» националистов, записал видеообращение к жителям Крыма, которых призывает ехать на свой концерт через границу – в Херсон.

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«13-го июля на набережной парка Славы в городе Херсон мы приглашаем всех на наш «тур изменений». Мое специально обращение жителям Крыма – мы бы очень хотели провести концерт в Крыму, но пока что приглашаем вас в Херсон. Надеемся, вы приедете. И специально ждем там наших братьев – крымских татар», – заявил Вакарчук.

Напомним, Вакарчук и его группа «Океан Эльзы» являлись активными участниками первого Майдана, выступая на стороне президента Виктора Ющенко, именно этот коллектив принимал активное участие в Евромайдане, положившем начало кровопролитию на Украине.

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