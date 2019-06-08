08.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Права человека, Украина
Просмотров:

Вакарчук милостиво разрешил говорить по-русски на кухнях

Государственным языком на Украине должен быть один – украинский. Этот язык «скрепляет» население как одну политическую нацию.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил известный украинский музыкант Святослав Вакарчук, представивший недавно свою партию «Голос» и объявивший о планах пройти в парламент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я отношусь так, что каждый имеет право разговаривать на своем родном языке. На украинском, на русском, на крымско-татарском, на венгерском, румынском, польском и любом другом, который присутствует в Украине, в любой момент и тогда, когда он этого захочет, потому что это его право. Я также считаю, что государственный язык – украинский. Он скрепляет нас всех, как большую политическую нацию», – заявил Вакарчук.

Напомним, что отец музыканта во времена президентства Виктора Ющенко занимал должность министра образования и проводил политику вытеснения русского языка из вузов и школ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть