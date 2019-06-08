Вакарчук милостиво разрешил говорить по-русски на кухнях

08.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Государственным языком на Украине должен быть один – украинский. Этот язык «скрепляет» население как одну политическую нацию.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил известный украинский музыкант Святослав Вакарчук, представивший недавно свою партию «Голос» и объявивший о планах пройти в парламент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я отношусь так, что каждый имеет право разговаривать на своем родном языке. На украинском, на русском, на крымско-татарском, на венгерском, румынском, польском и любом другом, который присутствует в Украине, в любой момент и тогда, когда он этого захочет, потому что это его право. Я также считаю, что государственный язык – украинский. Он скрепляет нас всех, как большую политическую нацию», – заявил Вакарчук.

Напомним, что отец музыканта во времена президентства Виктора Ющенко занимал должность министра образования и проводил политику вытеснения русского языка из вузов и школ.