Вакарчук назвал главное отличие украинцев от русских

12.09.2022  16:42 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Главное отличие русских от украинцев в том, что они устраивают перевороты, если им не нравится власть.

Об этом в рамках проводимого с 2014 года в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший депутат Верховной рады, певец Святослав Вакарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главное отличие русских от украинцев в том, что они устраивают перевороты, если им не...

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По словам Вакарчука, иностранцы часто недоумевают, чем украинцы отличаются от русских и ему приходится объяснять.

«Я часто выступаю перед иностранными гостями, и они меня раньше много спрашивали, а в чем разница между русскими и украинцами, Россией и Украиной. Слава богу, никто уже таких вопросов не задает, но многие говорят: «Так это же не русские, это Путин, а у русских выбора не было».

Я говорю: «Отличие в том, что украинцы никогда бы не дали Путину прийти к власти». У нас в истории был единственный момент, когда сумасшедший мог прийти к власти, он пришел, но мы его выбросили. А русские, они терпеливо на него смотрят, нравится он им или нет, они его терпят. В этом отличие», – заявил Вакарчук.

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