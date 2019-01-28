Вакарчук не смог тягаться с прожженным Зеленским

28.01.2019, Киев, Игорь Петров

Отказ украинского музыканта и певца Святослава Вакарчука баллотироваться в президенты Украины, несмотря на относительно приличный рейтинг, объясняется его неудачным опытом в политике.

Такое мнение в комментарии “ПолитНавигатору” высказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, по словам которого, Вакарчук и не думал всерьез баллотироваться в президенты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Да, его подталкивали, пытались сыграть с ним в игру, выпустить его на выборы, а дальше посмотреть – либо крутануть его как Зеленского, либо использовать как спойлера против того же Зеленского или Тимошенко, либо сливать голоса под Порошенко. Были разные варианты. Но Вакарчук не захотел быть куклой в чужих руках. Он отнекивался, отказывался, но, как я понимаю, предлагали достаточно серьезные люди, которым неудобно было просто так сказать: идите, гуляйте, дорогие друзья. Теперь у него рейтинг порядка 2%, а раньше был на уровне 6%”, – сказал Белашко.

Кроме того, напомнил он, Вакарчук когда-то уже был депутатом Верховной рады.

“Все это было очень комично. Он года полтора посидел в парламенте и просто сбежал оттуда. Он появлялся там, через полчаса ему становилось тоскливо, он не знал, чем себя занять, а потом искал любой повод, чтобы свалить. Человеку надо заниматься тем, чем он может заниматься, к чему лежит душа, к чему есть талант и так далее”, – отметил эксперт.

Также политолог не исключает, что Вакарчук будет фигурировать в каком-то списке на парламентских выборах.

“Но и тут есть неопределенность. С одной стороны, это известный человек, на котором нет негатива. Он может привлечь голоса. С другой, он малоуправляемый. Зеленский – человек искушенный в политике. Он занимался ею достаточно давно, просто делал это непублично. Он консультировал Коломойского и даже был его неофициальным советником, когда занимал пост губернатора. А Вакарчук сходил в политику публично, в итоге этот поход закончился ничем”, – резюмировал Белашко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, принимавший участие в Майданах 2004 и 2014 годов, заявил об отказе участвовать в избирательной гонке.