Вакарчук обещает, что не даст Зеленскому выполнить формулу Штайнмайера

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Новоиспеченный политик – певец Святослав Вакарчук, возглавляющий зашедшую в Верховную Раду партию «Голос», – записал специальное обращение, в котором требует от президента Владимира Зеленского не выполнять формулу Штайнмайера и не признавать выборы в Донбассе до тех пор, пока украинская армия не возьмет контроль над границей ЛДНР с Россией.

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«После вчерашней новости о том, что Украина подписала так называемую «формулу Штайнмайера» и после брифинга президента по этому поводу – вопросов остается больше, чем ответов. Главный вопрос, который волнует всех – что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет его контролировать во время выборов? Потому что выборы без полного нашего контроля над нашей границей – это не выборы, а профанация!

Я надеюсь, это понимают все, надеюсь, это понимает и президент. Мы требуем от президента четких и однозначных ответов на то, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече «Нормандской четверки»…

Мы обещаем своим избирателям и всем украинцам, что украинский суверенитет и украинская безопасность будут сохранены. Сейчас не время для криков, сейчас не время для разговоров о «зраде и перемоге», сейчас время четкой и консолидированной позиции, которая будет однозначной – украинская граница должна находиться под украинским контролем. По всей территории суверенной Украины. А потом мы будем проводить там выборы, и никак иначе», – заявил Вакарчук.