Вакарчук обвинил Садового во лжи, а Садовой решил, что Вакарчука взломали в твиттере

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» утверждают, что информация о якобы каких-то договоренностях между партиями, которую настойчиво озвучивает лидер «Самопомощи» Андрей Садовой, не соответствует действительности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Twitter.

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«Политические игры и договоры за спиной избирателей — это старая политика, которая должна уйти в прошлое. Новая политика — это прозрачность и подотчетность. Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос», — заявили в политсиле.

Ранее лидер партии «Самопомощь» львовский мэр Андрей Садовой заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться со Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду.

В свою очередь, Андрей Садовой написал в Facebook, что “озадачен” опровержением партией «Голос» информации о договоренностях политсил. По его словам, 13 июня Святослав Вакарчук звонил ему после ток-шоу «Право на власть» и предлагал встретиться.

«Предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом», — пояснил глава «Самопомощи».

Кроме того, он добавил, что активисты обеих партий уже начали сотрудничество в Ровно.

«Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать хотя бы мажоритарщиков. Особенно там, где можно дать бой местным „баронам“. Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже начали действовать совместно, например в Ровно», — рассказал Садовой.

«А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни», — обратился политик к Вакарчуку.