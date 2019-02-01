Вакарчук оказался слишком слаб. Американцы завербуют Зеленского

01.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский, вышедший на первое место президентских рейтингов на Украине, наверняка будет завербован американцами вместо Святослава Вакарчука, который оказался слишком слаб для реализации первоначального плана.

Об этом в своем блоге рассуждает российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ненависть граждан Украины ко всей элите Украины, явно ведущей страну в катастрофу, оказалась настолько высока, что Зеленский неожиданно превратился из спойлера сначала в реального кандидата, а теперь и в лидера гонки.

Теперь есть несколько вариантов. Первый, самый вероятный. Американцы перехватывают управление Зеленским у Коломойского за небольшой гешефт. Зеленский побеждает на выборах. Американцы реализуют «грузинский вариант» для Украины – полную смену элит, выдавливания всех «кто успел побывать в комсомоле». Они давно обдумывали такой вариант, хотели его реализовать с Вакарчуком, но Вакарчук оказался слишком слаб», – пишет Марков.

По его мнению, возможен и вариант, когда «Порошенко вступает в переговоры с Коломойским, удовлетворяет его требования, а за это Коломойский снимает Зеленского с финансовой и медийной подпитки, и звезда Зеленского закатывается».

«Порошенко продолжает войну с Тимошенко. Американцы смотрят на эту войну и делают выбор», – рисует Марков дальнейшее развитие событий.

Третий вариант – это «Тимошенко вступает в переговоры с Коломойским, они договариваются свалить Порошенко и в дальнейшем разделить власть».

«Потом информируют об этой договоренности кураторов из Вашингтона и получают одобрение в обмен на обязательства обеспечить политическую стабильность режима и продолжение максимально русофобской политики. Кто победит, Тимошенко или Зеленский, будет зависеть от того, каков будет формат договоренностей и какие корректировки внесут всесильные кураторы», – поясняет эксперт.

Марков уверен, что вариант, когда «Зеленский побеждает на свободных выборах и становится президентом Украины и реализует свою программу» – невозможен.

«Свободных выборов не бывает в странах под внешним управлением. Окончательное решение кто будет президентом Украины, будет принято реальной властью. И это, как вы понимаете, не народ Украины», – заключил политолог.