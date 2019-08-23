Вакарчук остался ни с чем: итоги дележки портфелей в Раде и Кабмине

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партии «Голос» не делали никаких кадровых предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в новом будущем Кабинете министров Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил избранный народным депутатом по списку партии Сергей Рахманин.

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«Никаких кадровых официальных предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало», — цитирует его пресс-служба партии.

В свою очередь лидер «Голоса» Святослав Вакарчук заявил, что партия в принципе против «любых квотных принципов формирования руководящих должностей».

«Никто не готов брать на себя профессиональную ответственность. Все декларируют, что они за профессионалов в правительстве, в руководстве комитетов парламента. Но когда доходит до дела, то свой важнее, чем профессиональный», — отметил он.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее партия «Голос» сама отказалась от должности заместителя председателя парламента. Как заявил замглавы партии Ярослав Юрчишин, вице-спикер имеет «преимущественно церемониальные позиции», поэтому партию «Голос» это не интересует.