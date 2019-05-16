Вакарчук – план Порошенко по возвращению во власть

16.05.2019, Киев, Игорь Петров

Главной задачей презентованной сегодня в Киеве партии «Голос» певца Святослава Вакарчука будет помощь Петру Порошенко вернуться на высокие должности в руководстве Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко.

«Думаю, партия Вакарчука в парламент пройдет. Есть основания полагать, что в нее будут вкладываться серьезные ресурсы, финансовые и медийные.

Такой проект может быть выгоден в первую очередь Петру Алексеевичу Порошенко. Он же заявлял, что через год вернется на Банковую, через полгода станет премьером. А премьером стать без поддержки 226 депутатов невозможно.

Поэтому Порошенко будет формировать коалицию из партий, которые изначально представляли его самого. С самим собой же договориться легче, чем с каким-то гипотетическим Яценюком, Аваковым или, тем более, Зеленским», – сказал эксперт.