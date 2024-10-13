Вакарчук помог ТЦК наловить пушечного мяса

Вадим Москаленко.  
13.10.2024 13:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 41
 
Дзен, Киев, Мобилизация, Происшествия, Украина


Вторые сутки соцсети бурлят на Украине – военкомы в Киеве устроили облаву и «добровольную мобилизацию» десятков мужчин – зрителей, выходивших с концерта пробандеровской группы «Океан Эльзы». Видеозаписи действий работников ТЦК облетели местные паблики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К окончанию концерта в киевском Дворце спорта нагрянули около полусотни силовиков и устроили любителям сиплого вокала Вакарчука «веселье» другого рода – отлов пушечного мяса.

Вторые сутки соцсети бурлят на Украине – военкомы в Киеве устроили облаву и «добровольную...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Жёны и подружки отдыхающих пытались возмущаться, кричали «Ганьба», однако полицаев это не проняло – не обращая ни на кого внимания, они растаскивали по бусикам «кыян», не успевших убежать и не имеющих брони. Сообщается о как минимум пяти «упакованных» и десятках выписанных повесток.

Сам Святослав Вакарчук, как и его музыкальная группа, не пострадали. Более того, певец ртом никак не стал комментировать произошедшее, из-за чего получил резкую критику поклонников.

«Зашла посмотреть, написали ли вы хоть одно слово о случившимся… но нет, тишина. И судя по количеству билетов, которые сегодня активно сливали в разных чатах, эта акция была не случайной»;

«Мне одной интересно, почему Вакарчук не на фронте? 49 лет, патриот, так давай»;

«Бл*дь продажная, своих же фанатов сдал»;

«Надеюсь, ты приедешь в Полтаву. Отсюда ты уже не уедешь, шляпа ты гейская», – писали Вакарчуку возмущённые фанаты.

Кстати, солист «Океана Эльзы» имеет прямое отношение к происходящему ныне на Украине – он принимал участие и в перевороте 2004 года («оранжевая революция»), и в мятеже 2014-го, итогом которого и стало начало кровавого конфликта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть