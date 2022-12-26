Вакарчук помогает Санду украсть Рождество у молдаван

Украинская группа «Океан Эльзы» выступила в Кишиневе в ночь с 24 на 25 декабря. Солист группы Святослав Вакарчук в начале концерта, пошедшего в рамках тура «Помощь Украине», произнес несколько слов по-румынски, а потом общался с публикой только по-английски.

На этом же языке он общался с президентом Молдовы Майей Санду, которая удостоила его личным приемом, а потом посетила концерт украинского исполнителя. Вакарчук вручил ей свечку желто-голубого цвета якобы с Вифлеемским огнем (зажигается на православную Пасху), которую молдавскому президенту передал молдавскому президенту украинский депутат-боевик Роман Костенко. А Санду в ответ подарила певцу памятную монету «Древо жизни».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я сказала ему, что мы благодарны за жертву, принесенную украинским народом за эти более чем 300 дней войны – жертву, которая защищает и нас, жителей Молдовы. Я заверила его, что наша позиция остается твердой – Россия должна уйти из Украины. И мы будем продолжать поддерживать соседнюю страну в ее борьбе за свободу», – сказала Санду.

Концерт «Океана Эльзы» прошел на сцене Арены Кишинева, построенного криминальным олигархов Владом Плахотнюком, бежавшим из Молдовы. Помимо Санду на нем присутствовали многие депутаты от правящей партии. Журналисты отметили, что ни один из них не держал в руках флаг своей страны. Единственным телеканалом, рекламу которого крутили на больших экранах, был PRIME – телеканал холдинга Плахотнюка.

«Я счастлив, что мы можем спеть для наших молдавских друзей. Здесь большая поддержка Украины. Все билеты на наш концерт раскупили буквально за один день. Нам придется сделать еще один концерт. Это для нас большая радость. Выходя на сцену такого чудесного дворца спорта, я немного скучаю по эмоциям на стадионе «Олимпийский» в Киеве или на других площадках», – заявил Вакарчук в интервью ICTV.

Он особо отметил, что выступал в Кишиневе в ночь католического Рождества. Певец заявил, что он теперь отмечает этот праздник 25 декабря и призывает к этому всех украинцев, потому что в Рождество «нужно быть с теми, кто несет нам свет».

Похоже, Санду он в этом уже убедил, поскольку она решила поздравить своих граждан именно с католическим Рождеством. В своей речи она ни разу не упомянула «виновника торжества» Иисуса, зато похвалила сограждан за помощь украинцам.

Похоже, что православная Молдова вслед за православной Румынией скоро официально перейдет на празднование Рождества григорианскому календарю. Уже в этом году молдавских пограничников обязали спеть колядку таким же православным украинским коллегам.

На пути у этой «европейской» реформы неизбежно встанет Молдавская Православная церковь, являющаяся частью РПЦ. Поэтому против ее иерархов будет направлена очередная волна репрессий нынешней молдавской власти.

По информации лидера партии PACE Георге Кавкалюка, по указу Санду, силовые структуры Молдовы уже взяли в разработку всех членов Синода Православной церкви Молдовы. За этими священниками ведётся слежка и фабрикуются компроматы. Ожидается, что митрополит Молдовы Владимир, который находится в Москве, может не вернуться на родину.

В ноябре Либеральная партия Молдовы призвала православную митрополию выйти из-под омофора РПЦ и перейти в подчинение Бессарабской митрополии Румынской Православной Церкви. Либералы призвали «не вовлекать христиан в поддержку войны Путина и присоединиться вместе со своим народом к древней и исконной Бессарабской митрополии».

14 октября митрополия Молдовы была вынуждена оправдываться перед унионистом (сторонником объединения с Румынией) и гендиректором общественной компании «Телерадио-Молдова» Владом Цуркану, который запретил транслировать литургию из кафедрального собора Кишинева в День города. Митрополия высказалась о конфликте на Украине, как «о братоубийственной войне, которую необходимо прекратить в кратчайшие сроки». При этом Патриарх Кирилл наградил митрополита Владимира одним из высших знаков отличия Московской Патриархии – орденом Преподобного Серафима Саровского. А митрополит Владимир недавно помолился на службе в Москве за здоровье президента РФ Владимира Путина.

«Санду пойдет на проведение референдума по «унире» (слияние с Румынией – ред.), проведёт и получит нужный результат. Зеленский и Санду опьянены головокружением от успехов, они небезосновательно уверены в том, что никто не будет спасать Приднестровье и Гагаузию, миротворцев выведут, а склады в Колбасне оставят НАТО. Молдавскую Церковь Московского Патриархата заменят так же, как УПЦ. Санду изучает опыт Зеленского. Они уверены, что русские променяли Православие на аммиакопровод», – считает председатель Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.