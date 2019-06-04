Вакарчук пообещал помощь Зеленскому

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Шоумена Владимира Зеленского на президентском посту поддержит партия музыканта Святослава Вакарчука.

Об этом сам Вакарчук заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам артиста, представленная недавно партия «Голос», которая планирует пройти в Верховную раду, будет сотрудничать с новым президентом Зеленским.

«Я уже говорил неоднократно, что президент – это прежде всего государственный институт, а не фамилия. Политика слепой веры в президента – это старая политика. Мы ее абсолютно не принимаем и считаем, что президента надо контролировать и усиливать, помогать там, где это нужно. Безусловно, партия «Голос» с нашей позицией определилась – мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно и даже усиливать, предлагать еще более радикальные реформы. Там, где он будет поступать не так, как мы считаем нужным, мы будем аппелировать ему», – заявил Вакарчук.