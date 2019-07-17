Вакарчук решил стать Зеленским для Галичины

17.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук решил на региональном уровне повторить успех комика Владимира Зеленского, ставшего президентом.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта основной электорат «Голоса» – это избиратель, который хочет «новых лиц», но не поддерживает Зеленского.

«Зеленский в свое время сыграл на факторе новизны и аполитичности. В данной ситуации Вакарчук решил создать политический проект, такой себе Зеленский для Галичины. То есть, в Галичине было очень много людей, которые настороженно относились к Зеленскому, но которые от безысходности, от страха перед Зеленским голосовали за Порошенко. Вакарчук замкнул на себя часть этих людей, которые голосовали за Зеленского от безысходности», – говорит политолог.

«Плюс он [Вакарчук] взял на себя часть электората Садового, обнулил «Самопомощь» и взял на себя часть электората Гриценко. Вот и получился такой продукт под названием Вакарчук. Продукт абсолютно региональный, ориентированный на западно-украинского и частично на центрально-украинского избирателя с претензией на новизну лиц и зависимый от внешнего влияния», – заявил Бондаренко.