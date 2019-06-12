Вакарчук спрятался под стол от ополченцев в Крыму, – скандальный компромат от Ляшко

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Во время «Русской весны», когда на полуострове начали блокировать аэропорт, чтобы не допустить высадки украинского десанта, административные здания и украинские воинские части, певец Святослав Вакарчук из «Океана Эльзы», который сейчас создал партию «Голос» и заявил о своих намерениях пройти в парламент, забился под столом в ВИП-зале симферопольского аэропорта и дрожал от страха.

Об этом в эфире передачи «Vласть vs Vлащенко» заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ляшко рассказал, как он пытался спасти Вакарчука, на что получил отказ.

«Я прохожу, уже вышел из аэропорта, иду, меня никто не замечает, и кто-то мне подсказывает, я не помню кто – «В аэропорту сидит заблокированный Вакарчук. Они его не выпустили. И давайте попробуем его освободить».

«Конечно, да, где Слава? Давайте его освобождать!».

И мы назад, я акцентирую – мы вышли из аэропорта, нас уже встретили татары, мы уже собирались садиться в машины и ехать. А мне говорят: «Там заблокированный Вакарчук». И я назад, освобождать Вакарчука.

В ВИПе этом находим в комнате Вакарчука. Сидит под столом какой-то пацан, вот так, прикрывшись. Когда мы открываем двери, и я спрашиваю, где Вакарчук: «Ой, это не я, я не с вами, я не при чем, что вы хотите?». Я его: «Слава, Слава, это я, Ляшко, успокойся, не нервничай. Мы пришли, мне сказали, что тебя заблокировали, мы пришли тебя освобождать». «Нет-нет, я сам по себе, не трогайте меня».

Сидит под столом, чтоб я провалился, если это неправда (Ляшко перекрестился, – авт.), у меня есть свидетели. Сидит под столом человек, который потерял адекватность, которому нужно привезти вагон памперсов, который в истерике бьется, что «это не я, я не с вами, я не при чем, идите отсюда, мне не мешайте. Для меня эта история показала про Вакарчука всё», – заявил Ляшко.